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Пожилая северчанка передала мошенникам 455 тыс. рублей, чтобы помочь «родственнику»

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В Северске 76-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и лишилась 455 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Женщина рассказала полицейским, что ей на мобильный позвонил мужчина, который представился её сыном. Он сказал, что попал в ДТП и ему нужны деньги для решения «вопроса о невозбуждении уголовного дела». Пенсионерка собрала 455 тыс. рублей и передала их «курьеру», который приехал к ней на такси.

Позднее потерпевшая узнала, что с сыном всё в порядке, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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