В Томске иномарка столкнулась с поездом, пострадавших нет
25 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: vk.com/public_tomsk_police
Сегодня утром, 25 июля, в Томске произошло столкновения автомобиля Renault Logan и тепловоза, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел на железнодорожном переезде по ул. 2-я Усть-Киргизка, 23 стр. 6. В результате происшествия никому из участников медицинская помощь не потребовалась. Транспортным средствам нанесен материальный ущерб.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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