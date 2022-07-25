18+
18+

В Томске иномарка столкнулась с поездом, пострадавших нет

Сегодня утром, 25 июля, в Томске произошло столкновения автомобиля Renault Logan и тепловоза, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде по ул. 2-я Усть-Киргизка, 23 стр. 6. В результате происшествия никому из участников медицинская помощь не потребовалась. Транспортным средствам нанесен материальный ущерб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске на трассе арестовали бензовоз

4 июля 2022
Томские новости

Томичей приглашают на католический фестиваль с мастер-классами и лотереей

22 июля 2022
Томские новости

Лучше, чем старая. В Томске восстановили крышу пострадавшего от пожара «Дома за рубль»

1 июля 2022
Томские новости

В Томске иномарка опрокинулась в водоём, водитель погиб

8 июля 2022
Томские новости

В Томске впервые пройдет фестиваль медиаискусств Organizm

22 июля 2022
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

16 июля 2022
Томские новости

У Красных казарм в Томске оборудуют бульвар

28 июня 2022
Томские новости

Мужская сборная Томской области привезла «золото» чемпионата России по городошному спорту

30 июня 2022
Томские новости

Три медведя повадились воровать конфеты с кладбища в Стрежевом

29 июня 2022