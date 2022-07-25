В Томске иномарка столкнулась с поездом, пострадавших нет

Томский Обзор / Фото: 25 июля 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Сегодня утром, 25 июля, в Томске произошло столкновения автомобиля Renault Logan и тепловоза, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде по ул. 2-я Усть-Киргизка, 23 стр. 6. В результате происшествия никому из участников медицинская помощь не потребовалась. Транспортным средствам нанесен материальный ущерб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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