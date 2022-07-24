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В Томской области загорелись бензовозы

Происшествия, Томские новости, пожар горит сводка происшествий жесть Томска В Томской области загорелись бензовозы

Сегодня, 24 июля, в поселке Лязгино загорелись бензовоз и емкости с горючим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 18.42. К приезду пожарных горело 3 бензовоза и 4 стационарные ёмкости с ГСМ.

Возгорание удалось ликвидировать в 20.17. Площадь пожара составила 300 кв. метров. На месте работали 21 единица техники и 48 человек.

Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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