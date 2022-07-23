Более 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
23 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 26 человек. 13 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 133 136 случаев заболевания коронавирусом. 131 502 заболевших выздоровели. 867 скончались.
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