Вечером в Томске ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту

22 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Сегодня, 22 июля, в Томске ограничат движение грузового транспорта по коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение начнет действовать в 22.00 и продлится ровно сутки. В это время на мосту будут проводиться работы по бетонированию монолитной железобетонной плиты.

Предполагается, что временное ограничение движения транспорта массой более 3,5 тонн позволит соблюсти технологию и обеспечить безопасную эксплуатацию в будущем.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».