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Вечером в Томске ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту

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Сегодня, 22 июля, в Томске ограничат движение грузового транспорта по коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение начнет действовать в 22.00 и продлится ровно сутки. В это время на мосту будут проводиться работы по бетонированию монолитной железобетонной плиты.

Предполагается, что временное ограничение движения транспорта массой более 3,5 тонн позволит соблюсти технологию и обеспечить безопасную эксплуатацию в будущем.

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