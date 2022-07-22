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Известный томский экоактивист Сергей Жабин скончался в Москве

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Накануне, 21 июля, в Москве скончался известный томский общественник и экоактивист Сергей Жабин, сообщает РИА Томск со ссылкой на профессора ТГУ Александра Адама.

По его словам, Сергей Жабин проходил лечение в Москве, где ему планировали сделать операцию по пересадке сердца. Александр Адам уточнил, что родственники планируют кремацию в Москве.

Прощание в Томске с прахом Сергей Жабина состоится в понедельник, 25 июля, в ритуальном зале по адресу ул. Высоцкого 24, с 12:00 до 12:45. Прах будет захоронен на кладбище Сосновый Бор рядом с могилой супруги Сергея Ивановича.

Сергей Жабин родился в 1951 году в Тамбовской области. В Томске он стал известен в 1990-х годах в качестве экоактивиста. В 2000-2010-х руководил экологическим центром «Стриж». Будучи одним из членов томского регионального штаба Общероссийского народного фронта, занимался проблемами защиты леса. В последние годы входил в состав Общественной палаты Томской области.

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнование семье, близким и коллегам Сергея Жабина.

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