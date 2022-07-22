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В Томске впервые пройдет фестиваль медиаискусств Organizm

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Первый фестиваль медиаискусств Organizm с работами современных художников, арт-объектами и дополненной реальностью пройдет в начале августа в Томске.

Как уточняют организаторы, гостей мероприятия ждут лекции экспертов из разных городов России, занимающихся медиаискусством. Спикеры расскажут о том, как совмещать инструменты аналогового и цифрового искусства, поговорят о конкретных видах и жанрах, а также о том, что такое цифровая иллюстрация и дизайн и как на них заработать.

«Мы первые акцентируем внимание зрителя именно на медиаискусстве. До этого в Томске проходило много выставок и фестивалей, но не было конкретного фокуса на этом», — рассказала организатор промо-группы фестиваля Катерина Станиславская.

Она подчеркнула, что значимость фестиваля в его образовательной функции — люди не только узнают о медиаискусстве, но и посмотрят на то, как оно создается.

Помимо лекций запланирован воркшоп от новосибирского художника Максима Басалаева. На нем участники создадут арт-объект и перенесут его в цифровой формат. Гостей фестиваля также ждут DJ-сеты и выставка работ с элементами анимации.

Команда организаторов изначально планировала сделать фестиваль, в котором будет задействовано классическое и медиаискусство. Но когда они готовили заявку на участие в «Ректорских грантах» от ТГУ, преподаватели Высшей школы журналистики вуза предложили сделать акцент именно на digital-искусстве.

«Это синтез факультета журналистики, на котором мы учимся, и искусства — того, что нам интересно», — добавила Катерина.

Фестиваль пройдет в Томске 1 и 2 августа во дворе Научной библиотеки Томского государственного университета по адресу: пр. Ленина, 34а. Подробная программа будет опубликована в группе фестиваля ВКонтакте.

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