Два грузовика столкнулись в Томске на ул. Смирнова

Томский Обзор / Фото: 21 июля 2022 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 21 июля, в Томске столкнулись грузовые автомобили КамАЗ и Foton, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на ул. Смирнова, 41. По предварительным данным, водитель Foton не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля.

Как сообщают в группе Томской областной поисково-спасательной службы ВКонтакте, сообщение о происшествии поступило в 10.28.

«Прибывшие на место спасатели отключили АКБ, извлекли из автомобиля пассажира и транспортировали его до машины скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В результате ДТП 26-летний пассажир Foton для осмотра доставлен в медучреждение, после осмотра отпущен домой.

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