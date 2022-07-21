Сбер предупреждает томичей о всплеске мошенничества от имени сотовых операторов

Томичей предупреждают о телефонных мошенниках, которые теперь действуют не только от имени полиции, прокуратуры и ФСБ, но также представляются работниками телекоммуникационных компаний.

Как уточняет Сбер, мнимый «представитель сотового оператора» сообщает потенциальной жертве, что неизвестные якобы подключили к её номеру несанкционированную переадресацию. Затем мошенник убеждает собеседника ввести на устройстве короткую команду для отключения ненужной функции.

После ввода команды все СМС, отправляемые на номер жертвы, переадресовываются на телефон злоумышленника. Чаще всего таким способом атакуют людей, чьи платёжные данные уже были скомпрометированы (например, после «покупки» на фишинговом сайте).

«Имея номер карты, CVV-код и возможность получать по СМС предназначенные человеку одноразовые пароли, мошенник может без препятствий совершать покупки в интернете от имени жертвы, а также зарегистрироваться в личном кабинете интернет-банка и получить доступ ко всем счетам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе банка уточняют, что опасность данной мошеннической схемы в том, что после переадресации СМС приходят только на указанный номер и не дублируются на настоящий номер абонента. Это значит, что, вероятнее всего, жертва узнает о том, что её обманули, только когда заметит пропажу средств с карты.

«Не стоит верить на слово сообщениям о том, что вашим финансам или абонентскому номеру что-то угрожает. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это сразу же завершить звонок и самостоятельно перезвонить в сотовую компанию по официальным контактам для проверки информации. И самое главное: коды подтверждения из СМС и реквизиты банковских карт запрашивают только мошенники. Поэтому если вы сталкиваетесь с подобной просьбой, то однозначно имеете дело с преступником», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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