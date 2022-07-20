Более 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
20 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 31 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 16 человек. 15 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 133 032 случаев заболевания коронавирусом. 131 425 заболевших выздоровели. 865 скончались.
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