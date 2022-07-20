ТГУ признан одним из лучших российских вузов по машиностроению

20 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томский государственный университет стал лидером среди вузов России в области машиностроения и вошел в топ-100 Шанхайского глобального предметного рейтинга (GRAS) 2022 года.

Как уточняют в пресс-службе вуза, госуниверситет занял 301-400 места в области энергетических наук и инжиниринга, где стал единственный университетом из РФ. Также ТГУ занимает 151-200 позиции в области металлургии и 401-500 в науках о Земле и физике.

«В российском сегменте рейтинга по машиностроению ТГУ включен в мировую группу 76-100 и отмечен как один из двух лучших вузов РФ наряду с ТПУ (группа 151-200). В области „Науки о Земле“ ТГУ находится в группе 401-500, в которую также вошел СПбГУ», — уточняют в пресс-службе вуза.

В «Металлургии» Томский госуниверситет занимает место в группе 151-200. В этой предметной области также представлены еще 5 университетов из России. В области физики в рейтинге представлены ТГУ и еще 5 российских вузов из Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям (GRAS) с 2009 года составляет компания ShanghaiRanking Consultancy. В рейтинге 2022 года рассматривались 5 тысяч университетов из 96 стран и регионов, а вошли — более 1,8 тысяч. Университеты оценивались по 54 областям в естественных и инженерно-технических, медицинских и общественных науках и науках о Земле. Компания ежегодно публикует и Академический рейтинг университетов мира, который считается наиболее полным и объективным.

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