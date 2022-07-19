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Спортсменка из Томской области взяла две медали на первенстве Сибири по конному спорту

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Спортсменка из Томской области Виктория Таразанова вместе с лошадью по кличке Тарантино взяла «серебро» и «бронзу» первенства Сибирского федерального округа по конному спорту, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Состязания проходили в Красноярске и собрали спортсменов из Кемеровской, Иркутской, Томской и Новосибирской областей, а также из Красноярского и Алтайского краев. Спортивные пары состязались в дисциплине «конкур».

По итогам трех соревновательных дней Виктория Таразанова и Тарантино заняли второе место в маршруте высотой 115 см, а также третье в маршруте 120 см.

Спортсменка тренируется на базе конно-спортивного клуба «Светлый» под руководством Натальи Даниленко.

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