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У офиса «Сибагро» в Томске сработала пиротехника

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Сегодня, 19 июля, рядом с офисом АО «Сибагро» на набережной Томи произошел хлопок неустановленного пиротехнического изделия. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В настоящее время в томском сегменте соцсетей тиражируется информация о произошедшем взрыве и якобы пострадавших лицах, что не соответствует действительности», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Сейчас следственные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к случившемуся.

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