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В Томске до октября отремонтируют улицы Лазарева и Ивана Черных

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Администрация Томска подготовила проектно-сметную документацию на ремонт участков улиц Лазарева и Ивана Черных, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предполагается, что в ближайшее время будет объявлена закупка на поиск подрядной организации, которая займется выполнением работ. Подрядчику до 1 октября предстоит привести в нормативное состояние асфальтобетонное покрытие на улицах Лазарева (от Иркутского тракта до Ивана Черных) и Ивана Черных (от улицы Лазарева до областной клинической больницы).

На проведение работ из областного бюджета направлено 72 млн рублей.

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