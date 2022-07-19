В Томске до октября отремонтируют улицы Лазарева и Ивана Черных

19 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко, из архива издания

Администрация Томска подготовила проектно-сметную документацию на ремонт участков улиц Лазарева и Ивана Черных, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предполагается, что в ближайшее время будет объявлена закупка на поиск подрядной организации, которая займется выполнением работ. Подрядчику до 1 октября предстоит привести в нормативное состояние асфальтобетонное покрытие на улицах Лазарева (от Иркутского тракта до Ивана Черных) и Ивана Черных (от улицы Лазарева до областной клинической больницы).

На проведение работ из областного бюджета направлено 72 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».