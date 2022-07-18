Более 20 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 19 человек. 19 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 965 случаев заболевания коронавирусом. 131 395 заболевших выздоровели. 865 скончались.



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