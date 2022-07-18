В Томске бесплатно стерилизуют домашних животных

18 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томский проект Castrtomsk совместно с благотворительным фондом «Ирма» помогают малоимущим и социально незащищенным горожанам бесплатно стерилизовать своих домашних животных, рассказала «Томскому Обзору» руководитель фонда Ирина Волкова.

По ее словам, 70% бездомных животных — это бывшие домашние. Поэтому стерилизация и постановка домашних собак на учет является не только предотвращением нежелательного размножения, но и профилактикой болезней, нападений, живодерства, незаконной продажи животных.

Проект финансируется только за счет добровольных пожертвований. В месяц фонд получает порядка 30 тыс. рублей. Ирина отмечает, что этих денег всегда не хватает, но в помощи организация практически никому не отказывает. По ее словам, чтобы переломить ситуацию с бездомными животными надо чтобы фонд ежемесячно пополнялся хотя бы на 300 тыс. рублей.

«Радует, что людям это надо, и, зачастую, например, у пенсионеров нет потребительского отношения. В среднем кастрация одной крупной собаки стоит 12-14 тысяч. Когда мы организовываем сбор на стерилизацию собаки для малоимущих бабушек, они сами пытаются дать хоть 500 рублей и это, конечно, поражает», — отметила Ирина Волкова.

Организаторы проекта пытаются добиться внесения изменений в законопроект о «Об ответственном отношении к животным». Со своими предложениями они обращались и в местные государственные органы, и в Москву, но пока безрезультатно.

«Наша цель — доработать до принятия закона об обязательной регистрации и стерилизации домашних животных. Дальше наше существование будет ненужным, но мы для этого и работаем, чтобы хотя бы взять это количество животных под контроль. Сейчас никто не знает сколько их и где. Я считаю, что нужно вводить огромные штрафы за разведение беспородных животных: отказался от стерилизации — штраф, народил щенков-котят — налог и штраф. Вот тогда люди будут ответственней относиться. Конечно, будут выбрасывать, но не в таком количестве», — рассказала Ирина Волкова.

Обратиться за помощью или узнать, как поддержать проект, можно по телефону: +7 913 863 30 40.

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