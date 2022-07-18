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Пожарные ликвидировали возгорание в здании мэрии Томска

Происшествия, Томские новости, пожар огонь горит сводка происшествий жесть Томска эвакуировали Пожарные ликвидировали возгорание в здании мэрии Томска

В Томске ликвидировали возгорание на крыше здания мэрии Томска по пр. Ленина, 73.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в результате пожара на чердаке обгорело деревянное перекрытие. Площадь возгорания составила 1,5 кв. метра.

На месте работали 16 единиц техники и 40 человек.

Напомним, сегодня утром в здании администрации Томска из-за задымления сработала пожарная сигнализация, в результате чего были эвакуированы сотрудники мэрии.

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