Пожарные ликвидировали возгорание в здании мэрии Томска
18 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В Томске ликвидировали возгорание на крыше здания мэрии Томска по пр. Ленина, 73.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в результате пожара на чердаке обгорело деревянное перекрытие. Площадь возгорания составила 1,5 кв. метра.
На месте работали 16 единиц техники и 40 человек.
Напомним, сегодня утром в здании администрации Томска из-за задымления сработала пожарная сигнализация, в результате чего были эвакуированы сотрудники мэрии.
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