Более 35 томских заведений и фудтраков примут участие в гастрофестивале «ЕСТЬ!»

18 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В этом году в Томске вновь пройдет большой фестиваль городских ресторанов «ЕСТЬ!». Он развернется на площади 5,5 тыс. квадратных метров и соберет представителей 35 заведений. Кроме того, гостей мероприятия ждут тематические лекции и мастер-классы от шеф-поваров города, организованные студией «Лофт», рассказала «Томскому Обзору» директор по маркетингу группы компаний TORTA Дарья Абдрашитова, выступающая соорганизатором фестиваля.

В течение двух дней, 26–27 августа, на площадке у торгово-развлекательного центра «Лето» по адресу ул. Нахимова, 8 ст 13 будут работать фудкорты, большая детская зона и два шатра, каждый площадью по 100 кв. метров, сцена, маркет, фотозона и лаунж-зона.

«У нас были определенные сложности с заездом людей к „Изумрудному городу“: машинам там было не припарковаться, все забито, а ближайшие парковки были далеко. Приходилось либо идти пешком, либо отказаться от посещения фестиваля. Новая площадка более центровая — рядом Нахимова, Учебная, Вершинина, с любой стороны можно подъехать. И территория больше», — рассказала Дарья Абдрашитова.

В этом году в фестивале примут участие не только рестораны, но и фудтраки. Также будет расширена детская зона — с 25 кв. метров на первом подобном мероприятии до 150-200 кв. метров в 2022 году. Ночью мероприятия фестиваля могут проходить в ряде заведений.

«"Есть" может проходить на улице только до 22.00, поскольку это громкая музыка в жилом квартале. Поэтому мы хотим подключить те заведения, которые не могут участвовать в фестивале днем, они не встанут просто с продажей коктейлей, и сделать карту ночного фестиваля. В нее мы включим те заведения, которые готовят спецпредложения, связанные с мероприятием. Мы их прорекламируем, чтобы люди, которые не дотусили и хотят дальше продолжать свой вечер, знали, куда можно пойти. Не просто в бар, а на тематическую вечеринку, посвященную фестивалю», — рассказала Дарья Абдрашитова.

Помимо еды от томских заведений гости фестиваля смогут посетить тематические лекции, посвященные гастрономии и всему, что с ней связано.

Организаторы также подготовят мастер-классы от томских шеф-поваров. Участие в них будет платным, но значительно дешевле средней стоимости этой услуги вне фестиваля.

«В 2019 году очень много людей хотело участвовать в мастер-классах, у нас не хватало мест, поэтому желающие смотрели на процесс со стороны. В этот раз мы увеличили количество участников, будем записывать заранее, чтобы все могли попасть на мастер-классы», — отметила Дарья Абдрашитова. Стоимость участия на одного человека составит порядка 700 рублей.

Она также уточнила, что сейчас организаторы решают вопрос с культурной программой фестиваля. Определяется, кто станет хэдлайнером второго дня. Более подробная информация об этом появится после 20 августа. Тогда же станет известно расписание мастер-классов и заработает запись на них.

Напомним, первый фестиваль городских ресторанов «ЕСТЬ!», посвященный культуре еды, прошел в Томске в конце августа 2019 года на площадке перед ТРЦ «Изумрудный город».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».