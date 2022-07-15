В Томском «Мегаполисе» вновь открывается Sinsay

15 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра, 16 июля, в томском торгово-развлекательном центре «Мегаполис» по пр. Ленина, 217, стр.2 вновь откроется магазин Sinsay, сообщают представители ТРЦ.

В магазине можно приобрести мужскую, женскую и детскую одежду, товары для дома, косметику, аксессуары для макияжа и товары для спорта.

Магазины Sinsay, принадлежащие польскому акционерному обществу LPP, прекратили работу в Томске 30 марта. До этого компания прекратила поставки продукции в Россию, а также остановила инвестиции, развитие сети и онлайн-продажи.

Позже, по сообщению ТАСС, LPP Group приняла решение о продаже российских подразделений китайскому консорциуму. В мае 2022 года магазины томского ритейлера — Reserved, Cropp, Mohito и House вновь заработали в Томске.

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