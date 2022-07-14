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«Без музыки – тоска»: новая книга Эдуарда Майданюка вышла в Томске

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Известный томский краевед Эдуард Майданюк написал книгу о появлении фонографа и граммофона в мире, становлении индустрии грампластинок в нашей стране и представил собственную коллекцию раритетных дисков, рассказала «Томскому Обзору» главный редактор издательства «Курсив» Марина Паутова.

Первые главы посвящены изобретению фонографа Томасом Эдисоном и граммофона Эмилем Берлинером. Дальше книга рассказывает, как эти музыкальные устройства приживались в России и как в довоенное время в СССР работали заводы по производству грампластинок.

Во второй части автор представляет некоторые уникальные экземпляры из свой обширной домашней коллекции. Отдельное достоинство книги — культура полиграфического производства и обилие иллюстраций, а также дизайн издания, который выполнил Андрей Рыбацкий.

Музыка сопровождает Эдуарда Кондратьевича всю жизнь, поэтому о сроках работы над рукописью он сказал так: «Если взять весь период, то лет 40 или 60, а предметно, на текст и подбор материалов для иллюстрирования, понадобилось полтора года».

Приобрести книгу «Без музыки — тоска» можно непосредственно у Эдуарда Майданюка или в издательстве «Курсив» по адресу ул. Советская, 22. Стоимость книги 2000 рублей. Автор ответит на вопросы читателей по телефону +7 909 549-95-81.

Фото: предоставлено издательством «Курсив»

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