Беременные гадюки активизировались в Томске

Зоологи Биологического института (БИ) Томского госуниверситета (ТГУ) составили ряд рекомендаций для жителей регионального центра, которые в июле стали часто сталкиваться с гадюками даже в городской черте, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Встречи с этим видом ядовитых змей могут закончиться плачевно, поэтому ученые ТГУ решили объяснить, почему змеи активизируются на пике лета, где их чаще всего можно встретить и как правильно себя вести в случае, если человек подвергся нападению», — сказал сотрудник пресс-службы.

Заведующий кафедрой зоологии позвоночных животных БИ ТГУ Вадим Ярцев пояснил, что Томская область входит в ареал обитания гадюк, поэтому встретить змей можно где угодно, даже в городе.

Так, с гадюками нередко сталкивались на Иркутском тракте, на улице Лазо около роддома №4, где пролегают большие трубы с выходом на поверхность. Часто просьбы отловить гадюку поступают из Академгородка.

«В июле количество обращений от граждан и МЧС всегда возрастает. Это связано с тем, что на пике лета самки гадюк выпаривают потомство, они чаще выбираются из-под земли на солнце, происходят контакты с людьми. При этом самки, защищая себя и вынашиваемое потомство, могут проявить агрессию», — рассказал Ярцев.

В свою очередь доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии БИ ТГУ Валентина Куранова уточнила, что присутствие гадюк в городе, например, в Лагерном саду и некоторых городских парках объясняется попаданием этих территорий в так называемые экологические коридоры или экологические русла, которые связывают эти места с естественным местообитанием животных.

«Например, зона отдыха Синий Утёс в районе села Коларово ранее называли „Змеиная гора“. Там многие десятилетия, а также в настоящее время находится зимовка змей. Гадюки очень консервативные животные, место своей зимовки они обычно не меняют. Нужно об этом помнить и, если уж вы встретились со змеёй, нужно вести себя так, чтобы её не провоцировать», — подчеркнула Куранова.

Ученые сетуют на то, что большинство граждан не знают, как правильно себя вести при встрече с гадюкой и оказывать помощь в случае укуса.

«Зачастую змеи встречаются на полянах и опушках, они любят греться на пнях. Передвигаясь по лесу или открытому пространству, лучше всего идти с палкой, раздвигая траву перед собой. Если на пути есть гадюка, есть вероятность, что вы её спугнете. Во-вторых, важно быть в правильной обуви. Оптимальный выбор — это сапоги на 20-30 см выше лодыжки», — отметил Ярцев.

В случае укуса нужно постараться как можно быстрее доставить человека в лечебное учреждение, а укушенную часть тела следует максимально обездвижить без наложения жгута. Если под рукой есть антигистаминный препарат и анальгетик, есть смысл дать то и другое.

Оценка запаса гадюки на территории Западной Сибири, проведенная ранее зоологами из ТГУ и Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН (Новосибирск), показала, что он составляет 105 млн особей, в Томской области — более 300 тыс. Яд гадюки используется в медицине, поэтому в Томской области это промысловый вид рептилий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».