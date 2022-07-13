ГК «Сава» оценила стоимость строительства логоцентра для ягод в Томской области в 200 млн руб

Стоимость строительства логистического центра по приемке, очистке, шоковой заморозке и хранению ягод в Томской области составит порядка 200 млн рублей, об этом в ходе заседания отраслевого штаба по агропромышленному комплексу заявил гендиректор ООО «ТПК «Сава» Евгений Никитин, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Как сообщалось, ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Северный сад» (входит в ГК «Сава») в 2024 году планирует начать строительство комплекса для ягод. Строительство комплекса даст возможность ООО «ТПК «Сава» произвести импортозамещение закупок ягод, в частности, клубники, вишни и малины. При этом закупки должны проходить в сезон сбора, когда цена минимальна.

Кроме того, ГК «Сава» намерена реализовать проект по созданию новых продуктов на основе овощей из Томской области, что позволит существенно повысить конкурентоспособность продукции компании. По проекту планируется создать кооперацию с сельхозпроизводителями Томской области, которые будут выращивать необходимые овощи.

По словам Никитина, для строительства логистического центра, а также закупки необходимого оборудования планируется привлечь господдержку.

Группа компаний «Сава» создана в 2000 году, занимается переработкой дикорастущего сырья (ягоды, грибы, кедровые орехи и различные лекарственные травы), производит функциональное питание, соки, нектары, БАДы, варенья, джемы, масла, пасты, соусы и кедровое молочко. Часть продукции компания отправляет на экспорт.

Бенефициаром ООО «ТПК «Сава», по данным ЕГРЮЛ, является Андрей Никитин. Согласно отчету компании, выручка головного предприятия «Савы» в 2021 году составила 43 млн рублей.

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