Ново-Соборную и Лагерный сад Томска будут убирать в два раза чаще

13 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

С начала июля в Томске вдвое увеличится кратность уборки мусорных урн на общественных пространствах пл. Ново-Соборная и Лагерного сада. Соответствующее распоряжение дал и.о. мэра города Михаил Ратнер.

Как уточняет пресс-служба мэрии, теперь региональный оператор убирает урны на пл. Ново-Соборной и в центральной части Лагерного сада два раза в день, в 7.00 и в 17.00



За минувшие выходные городские службы вывезли более 100 кубометров мусора с томских улиц и общественных пространств.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».