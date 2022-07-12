«Газпромнефть-Восток» поддержал грантовый проект по развитию леттеринга среди детей

12 июля 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Руководитель детской библиотеки Светлана Ремденок из города Тара Омской области стала победителем грантового конкурса «Газпромнефть-Востока» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти» и теперь создает студию леттеринга для детей. В проекте участвуют 200 подростков, увлеченных творчеством.

Проект стартовал 1 июня и теперь каждую среду школьники всех возрастов осваивают новое хобби – учатся рисовать буквы как самостоятельные иллюстрации. Данный современный вид творчества требует этапного освоения: от простого к сложному. Сначала ребята пишут мелом на доске, потом создают буквы из пластилина и в заключении – конструируют фигуры из пенопласта или моделируют изображение на компьютере с использованием программного обеспечения. Конечным продуктом освоения техники леттеринга может стать футболка или экосумка с принтом буквы.

Занятия леттерингом полезны детям школьного возраста. Они укрепляют волевые качества, улучшают работу речевого аппарата, тренируют мышление, развивают терпение.

«Если интерес к студии будет расти, продолжим занятия новым хобби в течение учебного года, а не только во время каникул. Благодаря гранту у нас уже есть всё необходимое: доски, литература, прописи, специальные ручки и материалы, ноутбук, принтер», — говорит Светлана Ремденок, инициатор проекта, руководитель Тарской детской библиотеки.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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