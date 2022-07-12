Женщина, переходившая дорогу на «зеленый», попала под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Сегодня, 12 июля, в Томске под колеса Mazda Demio попала 57-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.20 на ул. Смирнова, 15. Здесь 45-летняя женщина-водитель сбила женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия, пешеход с травмами доставлен в медучреждение. Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 102, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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