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Томские ученые разработают утраченную в СССР технологию роста кристаллов для лазеров

Образование и наука, Томские новости, кристалл лазер развитие ученые наука в Томской области Томские ученые разработают утраченную в СССР технологию роста кристаллов для лазеров

Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывают уникальную технологию роста нелинейно-оптических кристаллов бета-бората бария (β-ВВО) по программе «Старт-2» Фонда содействия инновациям.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза, что в СССР ученым уже удавалось получить кристаллы β-ВВО, но технология во многом была утрачена, и в настоящее время в России этот вид кристаллов не производится.

«Сотрудник кафедры электронных приборов ТУСУРа Константин Мельник, его компания и сотрудники вуза, фактически, разрабатывают новую уникальную технологию роста создания таких кристаллов. Особенность решения, которое применяется для получения кристаллов учеными — новая ростовая установка, а также подбор уникальных химических составов, которые позволят получать материал высокого качества», — сообщили в вузе.

По словам Мельника, кристаллы бета-бората бария позволяют получить зеленый свет лазера, который широко применяется, в том числе, для облучения раковых клеток, проведения операций по коррекции зрения и других высокоточных медицинских манипуляций.

В настоящее время завершен экспериментальный этап разработки технологии роста кристаллов β-ВВО, однако качественно еще не отработан.

Следующим этапом работы ученых ТУСУРа станет достижение уровня промышленного производства нелинейно-оптических кристаллов и продукции на их основе.

Сейчас в производственном отделе функционирует одна установка роста кристаллов, а в отношении еще двух установок завершается процесс сборки и идет закупка основных комплектующих для процесса роста. В планах ученых довести проектную мощность компании до пяти установок роста кристаллов β-ВВО.

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