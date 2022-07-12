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В Томске до 26 августа ограничат движение по ул. Белозерской

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Завтра утром, 13 июля, в Томске перекроют для движения ул. Белозерскую на участке от ул. Кривой до ул. Ачинской, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 9.00 среды, до полуночи 26 августа. В это время здесь будет проводиться капремонт тепломагистрали №7 — специалисты полностью заменят изношенную строительную часть и трубопровод.

Проезд транспортных средств будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

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