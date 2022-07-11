В Томске до конца июля могут временно пропадать радиостанции и тв-каналы

В Томске до конца 29 июля в эфире могут отсутствовать некоторые радиостанции и цифровые дуплексы в связи с плановыми работами на телебашне.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, с 13 июля специалисты приступят к обследованию состояния сооружения, а затем его покраске. В связи с этим до 29 июля с 9.00 до 17.00 в эфире могут отсутствовать некоторые радиостанции и цифровые дуплексы, отключение которых необходимо для безопасного проведения работ.

Уточняется, что все отключения согласованы с вещателями. Кроме того, работы могут быть отменены из-за неблагоприятных погодных условий.

Томичей также просят воздержаться от парковки автотранспорта в районе расположения телебашни в связи с возможным разносом ветром частиц краски и приносит извинения телезрителям и радиослушателям за возможные неудобства.

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