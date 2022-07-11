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Томские полицейские задержали «заказчика» и исполнителей поджога автомобиля из-за передела рынка УК

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В Томске полицейские задержали двоих томичей, подозреваемых в поджоге Subaru Outback, а также «заказчика» преступления, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел ночью 5 июля около одного из домов по ул. Интернационалистов. По предварительным данным, 42-летний томич заплатил двоим ранее судимым мужчинам 45 тыс. рублей, чтобы те совершили поджог. Мотивом «заказчика» стал раздел сферы влияний управляющих компаний. Сумма причиненного ущерба составила более 600 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ. Фигуранты задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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