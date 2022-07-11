18+
18+

В четверг в Томске перекроют движение по пер. Нахановича

Дороги, Томские новости, мэрия администрация Нахановича перекрыли ограничили движение схема проезда праздники В четверг в Томске перекроют движение по пер. Нахановича

В четверг, 14 июля, в Томске будет перекрыто движение на участке от пер. Нахановича, 1б до пер. Нахановича, 4, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движение связано с мероприятиями, приуроченными к закрытию театрального сезона томского Театра юного зрителя, и продлится с 18.00 до 22.00.

Напомним, ТЮЗ закрывает 43 театральный сезон спектаклем «Книга всех вещей» и большой уличной программой «Дышим», которая пройдет перед зданием ТЮЗа в пер. Нахановича.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области исчезают борец бородатый и весёлка обыкновенная

21 июня 2022
Томские новости

Томичей приглашают на балет

15 июня 2022
Томские новости

Транспортная прокуратура проверяет задержку 6 рейсов из томского аэропорта

20 июня 2022
Томские новости

Режим повышенной готовности из-за угрозы лесных пожаров снят в Томской области

20 июня 2022
Томские новости

В Томске презентовали книгу «Последнее письмо святого юриста Юрия Новицкого»

20 июня 2022
Томские новости

В Томске на берегу Томи открылся спасательный пост

15 июня 2022
Томские новости

Галина Немцева поборется за пост губернатора Томской области

25 июня 2022
Томские новости

Через два года в Томск привезут 5 новых трамваев

24 июня 2022
Томские новости

«Профессорская квартира» приглашает томичей послушать «Поющее дерево»

21 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle