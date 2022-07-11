В четверг в Томске перекроют движение по пер. Нахановича

11 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В четверг, 14 июля, в Томске будет перекрыто движение на участке от пер. Нахановича, 1б до пер. Нахановича, 4, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движение связано с мероприятиями, приуроченными к закрытию театрального сезона томского Театра юного зрителя, и продлится с 18.00 до 22.00.

Напомним, ТЮЗ закрывает 43 театральный сезон спектаклем «Книга всех вещей» и большой уличной программой «Дышим», которая пройдет перед зданием ТЮЗа в пер. Нахановича.

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