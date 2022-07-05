Томичей приглашают на закрытие театрального сезона с уличной программой

5 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томский Театр юного зрителя закрывает 43 театральный сезон спектаклем «Книга всех вещей» и большой уличной программой «Дышим», которая пройдет перед зданием ТЮЗа в пер. Нахановича.

«В этом году для торжественного закрытия мы выбрали формат уличного мероприятия. Это связано с тем, что мы не можем пригласить большое количество гостей, как привыкли это делать, в наш зал. Тем не менее мы хотим, чтобы у всех зрителей была возможность провести этот вечер с нами и ощутить атмосферу праздника. Для Томского ТЮЗа и его постоянных посетителей это новый формат, и мы вновь готовы экспериментировать. В программе будет много музыки, юмора и, конечно, мы традиционно подведём итоги сезона — выберем лучший спектакль и лучших исполнителей ролей, а также вручим подарки самым активным зрителям», — отметил заместитель директора по развитию ТЮЗа.

Как уточняют в пресс-службе театра, постановка Артёма Устинова «Книга всех вещей» вышла в рамках «Арт-лаборатории» Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» и компании СИБУР и уже получила приглашение принять участие сразу в двух крупных фестивалях. Осенью спектакль будет представлен на Всероссийском фестивале молодой режиссуры «Артмиграция» в Екатеринбурге, а также в программе V Международного Большого детского фестиваля в Москве.

Сейчас в официальном аккаунте театра ВКонтакте идёт зрительское голосование. Зрители выбирают «Лучший спектакль», «Любимого актёра» и «Любимую актрису» 43-го театрального сезона. Голосование завершится 11 июля. Результаты огласят во время церемонии награждения 14 июля.

Начало спектакля «Книга всех вещей» — 14 июля в 19:00. Начало программы «Дышим» — 14 июля в 20:30 — вход свободный.

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