В Томске врачи вернули пациенту зрение, пересадив нерв с ноги

Томские врачи института микрохирургии глаза успешно провели двойную операцию и восстановили чувствительность глаза пациенту из Алтайского края.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ранее мужчина перенёс операцию по удалению опухоли мозга, в результате чего был повреждён тройничный и лицевой нервы. В итоге у пациента парализовало половину лица, а глаз перестал закрываться и потерял чувствительность. Кроме того, мужчина страдал от частых воспалений роговицы и практически утратил зрение. Офтальмологи вели речь о возможной полной потере глаза.

Томские специалисты провели двойную операцию и вернули подвижность веку и вернули чувствительность роговице. Хирург института микрохирургии Андрей Байтингер взял нерв с ноги, пришил его к тройничному нерву здоровой части лица, а приглашенный врач отделения офтальмологии томской ОКБ Евгений Башняк «подсоединил» нерв к глазному яблоку.

В итоге, спустя несколько месяцев у пациента вернулась чувствительность роговицы и значительно улучшилось зрение.

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