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Около 100 литров нефти попало в Обь в Томской области

Томские новости, Экология, разлив нефть Обь нефтепродукты экологические происшествия загрязнение Около 100 литров нефти попало в Обь в Томской области

В Томской области произошел разлив нефтепродуктов — они попали в Обь во время перекачки с баржи в нефтевоз.

Как сообщает Центр управления регионом, инцидент произошел на причале Колтогорск — Медведево.

«В результате микропорыва рукава произошел разлив 100 литров нефти. Это не такое большое количество, чтобы говорить о серьезных экологических последствиях. Тем более меры по ее сбору приняты оперативно, — цитирует ЦУР начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина. — Специалисты «ТДК Групп», имеющие лицензию на устранение нефтяных разливов, сразу же установили заградительные боны и произвели сбор разлитой нефти, применив сорбент «Ирвелен-М».

По словам Лукина, последствия происшествия устранены, ущерб экологии и населению не нанесен.

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