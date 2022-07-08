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В Томске снимают документальный сериал «Сделаны в Сибири»

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Томские киностудии СТАЯ.ДОК и CAST Prod. запустили в производство большой документальный фильм-альманах под названием «Сделаны в Сибири» о выдающихся томичах разных возрастов.

Как уточняют создатели, фильм, состоящий из 4 короткометражных новелл, раскроет идею национальной идентичности региона через призмы судеб своих героев. Среди них молодая и набирающая обороты танцевальная группа «New name», стержневой парень Николай Муравьев, борющейся со своей тяжелейшей травмой с помощью науки и современных технологий, выдающийся путешественник Евгений Ковалевский, бороздящий океаны в кругосветной эспедиции с миссией народной дипломатии, а также гений робототехники Владимир Захаров и его кукольный театр «2+Ку», не имеющий аналогов в мире.

Создатели фильма ставят перед собой цель показать, что сибиряк это не только географическая принадлежность, а нечто большее, говорящее о выносливости, характере и самобытности человека.

Над проектом работает команда томских режиссеров, операторов, монтажеров.

«Это один из наших флагманских продюсерских проектов, который в перспективе смог бы существенно повлиять на развитие регионального кинематографа Томской области. У нас замечательная заряженная команда и непаханное поле возможностей», — добавил один из продюсеров фильма Евгений Жуков.

Предполагается, что фильм выйдет в 2023 году.

Проект реализуется при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа от Союза кинематографистов России.

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