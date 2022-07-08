18+
18+

В Томске иномарка опрокинулась в водоём, водитель погиб

Происшествия, Томские новости, авария дтп врезались сводка происшествий жесть Томска В Томске иномарка опрокинулась в водоём, водитель погиб

Накануне, 7 июля, на трассе Томск - Каргала - Колпашево произошло ДТП, в результате которого погиб 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.30 на 89 километре трассы. Здесь Nissan X-Trail съехал с дороги и опрокинулся в водоем.

В результате ДТП водитель погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» поддержал проект по сохранению родникового озера

17 июня 2022
Томские новости

В томском Бостаду появились 170 новых видов и сортов папоротников

14 июня 2022
Томские новости

Девочка попала под колеса иномарки в центре Томска

23 июня 2022
Томские новости

В Томской области сняли все ковидные ограничения

14 июня 2022
Томские новости

«Вместе в цифровое будущее»: «Ростелеком» в Томске наградил участников конкурса журналистов и блогеров

10 июня 2022
Томские новости

Проекты строительства двух школ на 1100 мест к 2023 году разработают в Томске

9 июня 2022
Томские новости

Педагогический кванториум с роботами и 3D-сканером появится в Томском педуниверситете

22 июня 2022
Томские новости

Томский ученый разработал тренажер для реабилитации детей с ДЦП

10 июня 2022
Томские новости

Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по выставке «Фантастик пластик»

14 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle