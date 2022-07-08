В Томске иномарка опрокинулась в водоём, водитель погиб

Томский Обзор / Фото: 8 июля 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Накануне, 7 июля, на трассе Томск - Каргала - Колпашево произошло ДТП, в результате которого погиб 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.30 на 89 километре трассы. Здесь Nissan X-Trail съехал с дороги и опрокинулся в водоем.

В результате ДТП водитель погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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