Томичей призывают помочь в постройке пункта передержки для собак

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2022 // Фото: vk.com/bfzoo_tomsk_stroyka

В Томске волонтеры в срочном порядке возводят пункт передержки для собак благотворительного фонда «Зоозащита Томск», которых нужно перевести в новое помещение до конца августа.

Как рассказала «Томскому Обзору» представитель фонда Татьяна Гончарова, участок, на котором располагался прежний пункт передержки, находился в безвозмездном пользовании благотворительной организации с 2012 года и теперь его нужно освободить.

«Участок был далеко не идеальным — с полуразрушенной постройкой, заросший травой и мусором. Мы расчистили его, построились, перевезли собак. Те пять лет давно прошли, но земля оставалась невостребованной, поэтому нам позволяли оставаться на ней и дальше. Теперь этот участок будет застраиваться и нам приходится съезжать. По-хорошему, мы должны были сделать это ещё в прошлом году. Но новую землю удалось найти только к началу текущего года», — рассказывает Татьяна Гончарова.

Волонтеры фонда отсыпали щебнем площадки для вольеров, привезли бытовые вагончики, начали строить забор. В июле им нужно построить вольеры и кухню, чтобы готовить еду для собак. Также для полноценного функционирования пункта передержки необходимы не только вольеры и выгулы, но и лазарет, ветеринарный пункт, хозяйственные и складские постройки. Работы планируют продолжать до снега, а скорее всего — и в следующем году.

По словам Татьяны Гончаровой, для стройки требуются люди. Сейчас на месте работают представители фонда со своими семьями и волонтеры. Зоозащитники постоянно привлекают новых помощников. Также для строительства фонду необходимы деньги.

«Примерно на все запланированные вольеры потребуется дерева на миллион рублей. Точную сумму сложно назвать в связи с постоянно меняющимися ценами. Другая острая потребность — электрогенератор. Мы заключили договор о подключении к электроснабжению, но в очереди на подключение стоим на середину августа. До этого момента нужно куда-то подключать строительную и бытовую технику, да и после подключения пригодится резервный источник питания», — делится Татьяна Гончарова.

Помочь в постройке пункта передержки можно в качестве волонтера (для несовершеннолетних необходимо согласие родителей или законных представителей). Также все желающие могут поддержать строительство материально, отправив пожертвование на расчетный счет фонда «Зоозащита Томск» по реквизитам (в назначении платежа обязательно указать «пожертвование стройка»):

Благотворительный Фонд Помощи Животным «Зоозащита Томск»

ИНН 7017478101

КПП 701701001

р/с 40703810864000001200

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК

к/с 30101810800000000606

БИК 046902606

ОГРН 1207000010580

Также можно перевести средства по QR-коду.

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