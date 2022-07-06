Более половины томичей осведомлены о возможностях управления пенсионными накоплениями

6 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

64% жителей Томска осведомлены о своих возможностях управления пенсионными накоплениями, выяснил СберНПФ, сообщает пресс-служба Сбера.

Опрос проводился к 10-летию со дня осуществления первых выплат в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Система ОПС, которая формирует будущую пенсию россиян, складывается из двух частей — страховой и накопительной пенсий. В накопительной части 10 лет назад, 1 июля 2012 года, в силу вступили законодательные нормы, которые позволили россиянам получать пенсионные выплаты в рамках ОПС: единовременную выплату, накопительную пенсию или срочную пенсионную выплату. До этого выплаты получали только правопреемники.

За эти 10 лет клиентами СберНПФ в рамках ОПС стали 8,7 млн россиян. Это один из самых высоких показателей на рынке НПФ.

За этот период фондом было выплачено:

190 млн. рублей по единовременной выплате — жителям Томской области;

13 млн рублей по накопительной пенсии (выплачивается пожизненно и ежемесячно) — жителям Томской области;

2,6 млн. рублей млн по срочной выплате (может быть назначена по заявлению застрахованного лица с указанием определённого срока, в течение которого он желает получать средства, однако срок выплаты не может быть меньше 120 месяцев) — жителям Томской области;

По договорам обязательного пенсионного страхования выплаты получили чуть более 3,5 тыс. жителей Томской области.

«Согласно исследованиям, 64% томичей знают о том, как управлять своими пенсионными накоплениями. Какая сумма была накоплена вместе с инвестиционным доходом можно узнать в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в сервисе „Пенсионная витрина“. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно на главной странице приложения СберБанк Онлайн выбрать раздел „Пенсии“ — „Пенсия и сервисы СберНПФ“ и дать согласие на получение данных с портала государственных услуг РФ. Уже через несколько минут все сведения о пенсии появятся на экране», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

НПФ Сбербанка активно внедряет цифровые сервисы для клиентов. Так, ещё пять лет назад на сайте фонда появилась возможность оформить заявление на получение выплат по ОПС дистанционно — услугой уже воспользовалось 11 тыс. россиян. А в начале 2022 года заработала опция, позволившая правопреемникам подавать заявление на оформление выплат онлайн на сайте СберНПФ (подано 1,5 тыс. заявлений).

Кроме того, клиенты фонда могут дистанционно оформить заявление на актуализацию своих персональных данных, заказать выписку с информацией по счёту или копию договора. 88% клиентов, которые в этом году оформили выписку по счёту, сделали это дистанционно. И 80% клиентов, заказавших копии договоров, получили их в электронном виде.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».