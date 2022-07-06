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Сотрудники из «Газпромнефть-Востока» приняли участие в Дне донора и пополнили банк крови регионального медицинского центра

Газпромнефть-Восток, Томские новости, газпром донор сдать кровь социальная ответственность Сотрудники из «Газпромнефть-Востока» приняли участие в Дне донора и пополнили банк крови регионального медицинского центра

Более 35 сотрудников предприятия и специалисты партнерских организаций приняли участие в волонтерской акции и сдали кровь для лечебных учреждений города. Акция реализована в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефти».

В офисное здание «Газпромнефть-Востока» был организован выезд бригады специалистов Томского регионального медицинского центра крови с необходимым оборудованием. Для участия в акции все желающие стать донором прошли медосмотр.

«Отдавая 450 миллилитров крови, донор спасает чью-то жизнь и это по-настоящему благородный поступок. Поэтому мы благодарны „Газпромнефть-Востоку“, по чьей инициативе была организована эта акция!», — отметил главный врач ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» Сергей Дегтярев.

«Еще находясь на рабочей вахте я узнал, что будет проводиться такая акция и сразу решил принять в ней участие. Однажды я уже был добровольцем, сдавая кровь для попавшего в беду коллеги. И в этот раз согласился не раздумывая. Думаю, желание помочь другим было главным для всех моих коллег, кто стал сегодня донором», — сказал оператор технологических установок Шингинского месторождения «Газпромнефть-Востока» Вадим Николаев.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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