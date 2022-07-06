Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Томской области

6 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Врио руководителя Роспотребнадзора по Томской области Егор Медведь своим постановлением отменил обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на соответствующий документ.

Так, опубликованный документ отменяет два постановления, которыми в октябре 2021 года ввели обязательную вакцинацию для правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, врачей, учителей, работников сферы услуг, студентов.

Как сообщалось, 1 июля Роспотребнадзор отменил обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания, так как в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 132 тыс. 622 случая COVID-19, выздоровело 130 тыс. 983 человека, умер — 861.

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