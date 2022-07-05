В Томской области спрогнозировали невысокий урожай черники

В Томской области несмотря на обильное цветение ожидается невысокий урожай черники. Это связывают с весенними перепадами температур, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства региона.

«Установленные сроки сбора ягоды необходимо соблюдать, поскольку при раннем сборе ягод, когда плоды еще плотно „сидят“ на кусте, неминуемо повреждаются заросли ягодников. Это снижает урожай на последующие годы и ведет к истощению ресурсов», — уточнила начальник отдела воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Томской области Олеся Парахина.

Так, в южных районах — Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском, Шегарском, а также в Томске и Северске сезон заготовки черники по решению специальной комиссии стартует с 16 июля. В Александровском, Верхнекетском, Бакчарском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском, Стрежевом, Кедровом, а также в Тегульдетском и Чаинском районах — с 20-го.

Нарушителей сроков сбора ягод ждут штрафы от 500 до 20 тыс. рублей. Также жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время нахождения в лесу. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» — 8-800-100-94-00.

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