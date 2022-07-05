18+
18+

В Томской области спрогнозировали невысокий урожай черники

Природа, Томские новости, лес ягоды черника природные ресурсы урожай прогноз сбор дикоросов В Томской области спрогнозировали невысокий урожай черники

В Томской области несмотря на обильное цветение ожидается невысокий урожай черники. Это связывают с весенними перепадами температур, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства региона.

«Установленные сроки сбора ягоды необходимо соблюдать, поскольку при раннем сборе ягод, когда плоды еще плотно „сидят“ на кусте, неминуемо повреждаются заросли ягодников. Это снижает урожай на последующие годы и ведет к истощению ресурсов», — уточнила начальник отдела воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Томской области Олеся Парахина.

Так, в южных районах — Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском, Шегарском, а также в Томске и Северске сезон заготовки черники по решению специальной комиссии стартует с 16 июля. В Александровском, Верхнекетском, Бакчарском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском, Стрежевом, Кедровом, а также в Тегульдетском и Чаинском районах — с 20-го.

Нарушителей сроков сбора ягод ждут штрафы от 500 до 20 тыс. рублей. Также жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время нахождения в лесу. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» — 8-800-100-94-00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Директора томской фирмы приговорили к 5 годам колонии и штрафу за взятку чиновнику

4 июля 2022
Томские новости

В Томске пройдет благотворительная выставка картин

16 июня 2022
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и щенков Воскресенской горе

1 июля 2022
Томские новости

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

2 июля 2022
Томские новости

В Томске прошли межрегиональные соревнования по мотоспорту

14 июня 2022
Томские новости

«Газпром нефть», администрация Томской области и Томский политех договорились о совместном развитии геотермальной энергетики в регионе

17 июня 2022
Томские новости

В День России в центре Томска ограничат движение

6 июня 2022
Томские новости

В конце июня часть жителей Ленинского района Томска останется без воды

15 июня 2022
Томские новости

В Томске вандалы опять сломали лавочки у «Авангарда»

16 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle