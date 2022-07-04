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Томичей приглашают на «Истории под кофеёк»

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В субботу, 9 июля, в центре иммерсивного искусства «Особняк» пройдет первая встреча проекта «Истории под кофеёк». Темой беседы станет «Адюльтер и матримониальные приключения русских царей и императоров».

Как сообщают организаторы, историк, автор романа «Погром» и создатель проекта «Истории под кофеёк» Сергей Мальцев расскажет участникам о выборе жён царям, о том, что случалось, когда монархи заключали брак по любви и когда не могли этого сделать. Будет затронута и тема фаворитов и фавориток.

«Всё могут короли...» пелось в одной песне из прошлого века. Из неё же мы знаем, что в вопросах брака монархи не столь свободны. Но им, как и любым людям, свойственно влюбляться, увлекаться, флиртовать. Что из этого выходило у российских самодержцев и не только, мы и поговорим», — рассказал Сергей Мальцев.

Встреча стартует в 16.00 по адресу ул. Белинского, 19. Стоимость билетов 900 рублей, купить их можно по ссылке.

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