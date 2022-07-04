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Председатель Счетной палаты Томска досрочно покидает свой пост

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Владимир Литвиненко досрочно покинет пост главы Счетной палаты Томска в связи с семейными обстоятельствами, сообщил «Томскому Обзору» начальник пресс-службы городской Думы Михаил Москаленко.

По его словам, Литвиненко написал заявление о досрочном сложении полномочий. Во вторник, 5 июля, оно будет рассмотрено на заседании Думы.

«Пока исполнять обязанности будет зампредседателя, а вопрос о назначении нового председателя станет предметом обсуждения», – пояснили в пресс-службе, отметив, что кандидатуры на должность нового председателя Счетной палаты города еще не рассматривались.

Владимир Литвиненко руководил Счетной палатой Томска с 2018 года. До этого, с 2012 года, он занимал пост руководителя регионального СУ СКР.

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