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В Томске пенсионер убил кота, который бегал за его кошкой

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Томские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 77-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве шотландского вислоухого кота, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на ул. Татарской. По предварительным данным, пенсионер решил проучить соседского кота за то, что он бегает за его кошкой. Взяв в руки металлическую трубу он подошел к животному, лежавшему под деревом рядом с домом. Пенсионер несколько раз ударил кота, после чего скрылся.

Происходящее видел хозяин животного. Он выбежал на улицу, чтобы спасти кота, но не успел. Питомец убежал в соседний квартал, где потерял сознание. Обнаружив четвероногого друга мужчина увез его в ветеринарную клинику. Там кот скончался от тяжелых травм.

В отношении пенсионер возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

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