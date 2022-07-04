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Директора томской фирмы приговорили к 5 годам колонии и штрафу за взятку чиновнику

Криминал, Судебные дела, Томские новости, уголовное дело взятка чиновники беспредел судебная система Директора томской фирмы приговорили к 5 годам колонии и штрафу за взятку чиновнику

Ленинский районный суд Томска признал виновным директора местной фирмы в даче взятки и приговорил его к 5 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 1 млн 50 тыс. рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Подсудимый передал должностному лицу областного дорожного ремонтно-строительного управления незаконное денежное вознаграждение на общую сумму свыше 600 тыс. рублей за использование железнодорожного подъездного пути в нарушение условий договора аренды», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере».

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