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Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 27 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 34 человек. 18 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 545 случаев заболевания коронавирусом. 130 878 заболевших выздоровели. 860 скончались.

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