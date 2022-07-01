В понедельник жителей части домов Советского района Томска ожидает отключение воды

В понедельник, 4 июля, жители ряда домов в Советском районе Томска останутся без воды на весь день, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение продлится с 9.00 понедельника до 2.30 вторника, 5 июля. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Киевская ул.32;

Комсомольский пр-кт, 48, 48а, 49, 50;

Лебедева ул, 39, 41, 65, 65, 75;

Никитина ул, 62, 64, 72/4, 76, 89, 89а, 97, 99;

Смоленский пер, 2, 3, 4, 6, 7а, 8, 10, 10/1, 14, 16;

Степана Разина пер, 5, 7, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 40;

Фрунзе пр-кт, 96, 96а, 98, 98/1, 98/2, 100, 102, 116, 118.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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