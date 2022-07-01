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В понедельник жителей части домов Советского района Томска ожидает отключение воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды выключили дали подключили график отключение когда дадут воду В понедельник жителей части домов Советского района Томска ожидает отключение воды

В понедельник, 4 июля, жители ряда домов в Советском районе Томска останутся без воды на весь день, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение продлится с 9.00 понедельника до 2.30 вторника, 5 июля. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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