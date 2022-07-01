Томич привез две медали со всероссийских соревнований по альпинизму

Томский Обзор / Фото: 1 июля 2022 // Фото: depms.ru

Томский спортсмен Дмитрий Попов стал обладателем «серебра» и «бронзы» всероссийских соревнований по скайранингу, проходивших в Кемеровского области в рамках фестиваля «Тигертыш — 2022».

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие более 80 спортсменов из Севастополя, Санкт-Петербурга, Приморского, Красноярского и Алтайского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Томской областей. Наш регион представляли пятеро спортсменов.

В первый день участники соревновались в дисциплине «вертикальный километр». На старт вышли 53 спортсмена, протяженность трассы составила 5,3 км. Дмитрий Попов показал результат 54 минуты 30 секунд, став третьим.

«Нашу задачу осложнил густой туман, который встретил нас на вершинах, а также сильный ветер, внёсший коррективы в список обязательного снаряжения на старт. По традиции быстро стартовали, я держался лидеров. Примерно через 1500 м наша тройка оторвалась от ближайших преследователей, набрав 300 м вертикальной высоты, распалась и наша группа. На куруме меня догонял спортсмен из Новосибирска, но я прибавил и скрылся из виду. Финишировал третьим, хотя до конца не был в этом уверен, так как была плохая видимость», — рассказал подробности гонки спортсмен.

На следующий день состоялся чемпионат России в дисциплине «скайраннинг-гонка». За призовые места боролись уже 64 спортсмена. По итогам гонки Дмитрий Попов занял второе место. Он преодолел 24 км за 4 часа 14 минут 34 секунды.

«Ночной дождь усложнил и без того самую непростую с технической стороны скай-гонку. <...> Я участвовал в этой гонке в четвёртый раз, но такой конкуренции не припомню. <...> На середине обратного пути я отстал от лидера, когда он решил атаковать на снежном подъёме, постепенно дождался третьего участника, моего друга Эрхана Бысыина. У него сводило ноги от нехватки соли, я отдал ему свои солевые запасы и мы вместе закончили технически сложный участок. На беговой тропе я задал ему темп, чтобы он убежал от соперника, а дальше побежал своим темпом, стремясь быть как можно ближе к лидеру гонки», — поделился впечатлениями от гонки томич.

Сейчас Дмитрий Попов находится в Свердловской области, готовится принять участие в очередном этапе Кубка России по скайраннингу в дисциплине «марафон».

Скайраннинг — скоростное восхождение, высотный бег. В соответствии с правилами соревнования проводят на горах высотой не ниже 2000 метров с минимальным средним уклоном 6% и обязательно включающие участки с уклоном 30%.

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