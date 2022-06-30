В томском Буфф-саду демонтируют детскую площадку

30 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: администрация Томска

Детская площадка в Буфф-саду Томска будет демонтирована. Подрядчики уже приступили к работам, сообщает пресс-служба мэрии.

Центральным объектом обновленной площадки станет большой корабль из натуральных материалов, мачты которого будут служить веревочным лабиринтом. В его корпусе разместятся горки, лавочки и домик для игр.

Дизайн-проект детской площадки подготовлен Центром развития городской среды Фото: sredatomsk.ru

Кроме того, на площадке появится новое резиновое покрытие, музыкальная панель, карусель, качели, батут, песочный экскаватор и ландшафтные аксессуары.

Напомним, наибольшее количество голосов жителей региона в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» было отдано за дизайн-проект благоустройства Буфф-сада. Оно будет проходить в два этапа. В текущем году обустроят площадку для детей. На втором этапе работ, который стартует в 2023 году, в парке благоустроят фонтан и пешеходные дорожки. С подробным проектом можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: