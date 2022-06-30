Томск намерен стать студенческой столицей киберспорта

30 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Ученые томского государственного университета (ТГУ) к сентябрю намерены официально зарегистрировать «Национальную ассоциацию университетского киберспорта» (Н.А.У.К.А) для проведения соревнований Университетской Лиги среди вузов России, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора Центра прикладного анализа больших данных ТГУ Вячеслава Гойко.

Для создания университетской лиги киберспорта была взята модель американского студенческого спорта и перенесена на российские реалии, в первую очередь сибирские. В рамках лиги предполагается проведение региональных ONLINE этапов с последующим LAN финалом в Томске.

«У нас есть все условия, чтобы Томск стал столицей студенческого киберспорта. Для проведения всероссийских соревнований на постоянной основе необходимо сообщество университетов. Собственно для этого в августе 2021 года и был инициирован проект Н.А.У.К.А. К рабочей группе по созданию Ассоциации присоединились представители 106 вузов, отдельное юридическое лицо позволит организовывать и проводить масштабные турниры», — сказал Гойко.

Соревнования по киберспортивным дисциплинам планируется проводить два раза в год. Призовой фонд будет фиксированным. В настоящее время кураторы Н.А.У.К.А занимаются поисками якорных спонсоров, которые поддержат лигу.

«Университеты за последний год существенно продвинулись в подготовке кадров. Игроки растут, а с ними и повышается качество лиги. Следовательно будет расти аудитория и большая вероятность получить спонсоров», — добавил Гойко.

По словам ученого, участие вузов России в соревнованиях по киберспорту под эгидой Н.А.У.К.А позволит университетам продвигать собственный бренд, будет способствовать привлечению зарубежных абитуриентов, исследователи смогут обмениваться данными.

Вместе с тем куратор проекта Н.А.У.К.А Илья Демешкин добавил, что еще одной целью Ассоциации является создание киберклассов на базе вузов, которые позволят проводить внутренние соревнования и использовать элементы киберспорта в образовательных программах.

«Киберспорт — это часть большой экосистемы данных. Мы уже проводили совместные исследования с психологами, экономистами, лингвистами и социологами из ТГУ и других вузов России. Также в планах реализовать совместные проекты с Сибирским государственным медицинским университетом (СибГМУ)», — сказал Демешкин.

Демешкин добавил, что уже осенью пройдет киберспортивный турнир на базе Большого томского университета и международный турнир в рамках Университетской Лиги.

Как сообщалось, в 2021 году ТГУ провел первый турнир Университетской лиги по CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive) с участием 217 команд из 110 российских вузов. Победила команда KemSU Кемеровского госуниверситета (КемГУ), выиграв 250 тыс. рублей. Общий призовой фонд соревнований составил 500 тыс. рублей.

В феврале 2022 года под эгидой Н.А.У.К.А прошел международный турнир Университетской лиги по Dota 2 с общим призовым фондом 500 тыс. рублей, в котором приняли участие около 220 команд. Победителем стала команда Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), выиграв 250 тыс. рублей.

Большой Томский университет, объединяющий шесть вузов и академические институты Томска при сохранении их автономии, был создан для объединения ресурсов и повышения конкурентоспособности вузов на мировой арене. В 2021 году была подписана соответствующая хартия. Совместные инициативы организаций, входящих в Большой Томский университет, утверждает совет Томского консорциума, председателем которого является ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

В 2021 году Томск вошел в топ-100 лучших студенческих городов мира по версии глобального аналитического агентства в области высшего образования Quacquarelli Symonds.

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