Мужская сборная Томской области привезла «золото» чемпионата России по городошному спорту

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2022 // Фото: depms.ru

Сборная Томской области успешно выступила на чемпионате России по городошному спорту, который проходил в Калуге и собрал более 100 спортсменов из 16 регионов.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, по итогам состязаний мужская сборная Томской области завоевала золотые медали в дисциплине «городки классические», обыграв в финале сильнейших спортсменов из Москвы. Таким образом, томская команда стала восьмикратным чемпионом России. Кроме того, команда Томской области впервые заняла второе место в дисциплине «городки европейские».

В личном зачёте отличился Сергей Блохин. Он стал серебряным призёром чемпионата по классическим городкам, уступив одну биту городошнику из Краснодарского края и выиграв одну биту у нижегородца.

Также в по итогам состязаний впервые в состав сборной России по городошному спорту для участия в чемпионате мира, который состоится этим летом в Санкт-Петербурге, вошли сразу пять спортсменов от Томской области: Сергей Блохин, Алексей Горбатых, Владимир Синьков, Роман Чупурыгин и Алиса Шестакова.

Всего в состав сборной Томской области вошли Алексей и Виталий Горбатых (Томский район), северчане Владимир Синьков, Сергей Блохин, Дмитрий Чекин и Роман Чупурыгин.

Ранее в рамках чемпионата РФ прошли состязания среди женских команд. Томские спортсменки впервые в истории городошного спорта области взяли «золото». Также на высшую ступень пьедестала поднялась северчанка, мастер спорта России Алиса Шестакова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: